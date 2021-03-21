«Айлендерс» одержали разгромную победу над «Филадельфией», у Сорокина 23 сейва

Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» уверенно обыграли «Филадельфию Флайерз» (6:1) в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

У победителей шайбы забросили Жан-Габриэль Пажо (7-я минута), Джордан Эберле (9), Кейси Сизикас (11, 16), Энтони Бовиллье (50) и Джош Бейли (56). Российский голкипер Илья Сорокин отразил 23 броска из 24 возможных.

В составе гостей результативный бросок на счету Джоэля Фараби (18). Защитник Иван Проворов провел на льду 22 минуты 45 секунд и завершил закончил встречу с показателем полезности «-1».

Клуб из Нью-Йорка набрал 44 очка и расположился на втором месте в турнирной таблице Восточного дивизиона. На счету «Филадельфии» 33 очка и промежуточная пятая строчка.

23 марта команды проведут между собой еще одну игру.