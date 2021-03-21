Шайба Бучневича помогла «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон»

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» – «Нью-Йорк Рейнджерс» завершился победой гостевой команды со счетом 3:1.

У клуба, представляющего Нью-Йорк, голы забили Павел Бучневич (18-я минута), Мика Зибанеджад (58) и Бретт Хауден (60). Отметим, что российский форвард забросил свою 11-ю шайбу в нынешнем сезоне – теперь на счету игрока 27 (11+16) очков. Нападающий Артемий Панарин не отличился результативными действиями, проведя на льду 19 минут 34 секунды.

В составе «Кэпиталз» шайбу забросил Джон Карлсон. Александр Овечкин и Евгений Кузнецов завершили встречу с показателем полезности «-2». Защитник Дмитрий Орлов отыграл 18 минут 34 секунд и также не стал автором голевых действий команды, а голкипер Илья Самсонов совершил 22 сейва из 24 возможных.

Несмотря на сегодняшнее поражение, «Вашингтон» продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточного дивизиона с 44 очками. «Рейнджерс» набрал 30 очков и укрепился на шестой строчке.

26 марта столичная команда сыграет дома с «Нью-Джерси», а «Рейнджерс» тремя днями ранее на своем поле примет «Баффало».