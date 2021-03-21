«Даллас» в гостях переиграл «Детройт», Худобин оформил шатаут

«Даллас Старз» обыграл «Детройт Ред Уингз» (3:0) в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
У победившей команды шайбы забросили Таннер Керо (38-я минута), Андрей Секера (49) и Тай Делландре (54).
Российский форвард «Старз» Денис Гурьянов отыграл 14 минут 10 секунд, завершив встречу с коэффициентом полезности «+1». Голкипер Антон Худобин провел свой третий «сухой» матч в нынешнем сезоне, отразив все 21 бросок по своим воротам.
«Даллас» занимает шестое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 27 очков. «Детройт» идет на восьмой строчке с 24 очками.
Следующим соперником обеих коллективов в чемпионате станет «Нэшвилл» – «Старз» сыграют дома с «Предаторз» 22 марта, а «Ред Уингз» двумя днями позже в рамках гостевой встречи.