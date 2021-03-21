Гол Свечникова не помог «Каролине» победить «Коламбус» в домашнем матче

Хоккеисты «Каролины Харрикейнз» потерпели домашнее поражение от «Коламбус Блю Джекетс» (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

В составе победителей шайбы забросили Оливер Бьеркстранд (41-я минута) и Сет Джонс (60). Отметим, что победный буллит на счету того же Бьеркстранда. Российский защитник Владислав Гавриков провел на льду 18 минут 30 секунд, не отличившись результативными действиями.

У хозяев голы на счету Андрея Свечникова (35) и Уоррена Фогеле (56). В серии буллитов россиянин не смог реализовать свою попытку. В общей сложности форвард набрал 23 (9+14) очка в 30 матчах нынешнего сезона.

«Коламбус» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 33 очка. «Каролина» осталась на третьем месте с 43 очками.

23 марта коллективы проведут между собой еще один матч.