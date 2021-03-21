«Сан-Хосе» дома уступил «Сент-Луису», Кныжов отличился результативной передачей

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» – «Сент-Луис Блюз» завершился победой гостей со счетом 5:2.

В составе «Блюз» две шайбы забросил Джордан Кайру (7-я и 56-я минуты). По голу забили Винс Данн (4), Райан О’Райлли (45) и Дэвид Перрон (59). Российский нападающий Владимир Тарасенко провел 16 минут 40 секунд и завершил встречу с показателем полезности «-1».

У хозяев результативные броски на счету Дилана Гэмбрелла (3) и Томаша Гертла (29). Защитник Николай Кныжов сделал один ассист, отыграв 18 минут 24 секунды.

«Сент-Луис» набрал 37 очков и расположился на четвертом месте в турнирной таблице Западного дивизиона. «Сан-Хосе» с 26 очками идет седьмым.

Оба коллектива проведут свои следующие матчи 23 марта – «Блюз» отправятся в гости к «Вегасу», а «Шаркс» на своем поле примут «Лос-Анджелес».