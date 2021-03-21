«Детройт» – «Даллас». Худобин признан первой звездой встречи

Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин стал первой звездой матча с «Детройт Ред Уингз» (3:0) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Отметим, что 34-летний россиянин оформил шатаут, отразив все 21 бросок по своим воротам. В общей сложности на счету вратаря 11-й «сухой» матч в рамках своих выступлений в НХЛ.

Второй звездой стал форвард «Старз» Таннер Керо, отличившийся одним голом. Тройку лучших замкнул еще один форвард команды – Тай Делландре (одна заброшенная шайба).

«Даллас» занимает шестое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 27 очков.

22 марта «Старз» сыграют дома с «Нэшвиллом».