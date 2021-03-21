«Детройт» – «Даллас». Худобин признан первой звездой встречи

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Турция - Суперлига 13:00 Фенербахче 0 Бююкчекмедже 0
Турция - Суперлига 13:30 Коньяспор 0 Аланьяспор 0 П1 3.50 Х 3.40 П2 2.20
Турция - Суперлига 13:30 Антальяспор 0 Эрзурумспор 0 П1 2.27 Х 3.40 П2 3.30
Италия - Серия А 14:30 Верона 0 Аталанта 0 П1 5.00 Х 3.90 П2 1.72
КХЛ - плей-офф 14:30 Салават Юлаев 0 Ак Барс 0 П1 2.55 Х 3.60 П2 2.55
Франция - Лига 1 15:00 Страсбург 0 Ланс 0 П1 2.85 Х 3.30 П2 2.60
Турция - Суперлига 15:15 Газиантеп 0 Петким Спор 0
Германия - Бундеслига 15:30 Хоффенхайм 0 Майнц 0 П1 2.05 Х 3.60 П2 3.70
Германия - Вторая Бундеслига 15:30 Оснабрюк 0 Санкт-Паули 0 П1 3.50 Х 3.40 П2 2.14
Германия - Вторая Бундеслига 15:30 Вюрцбургер Кик 0 Ян 0
Германия - Вторая Бундеслига 15:30 Гройтер Фюрт 0 Нюрнберг 0
Турция - Суперлига 16:00 Денизлиспор 0 Истанбул Башак 0 П1 3.50 Х 3.40 П2 2.18
Испания - Примера 16:00 Хетафе 0 Эльче 0 П1 1.93 Х 3.10 П2 5.20
Кубок Англии 16:30 Челси 0 Шеффилд Юнайте 0 П1 1.25 Х 6.30 П2 13.0
Франция - Лига 1 17:00 Нант 0 Лорьян 0 П1 2.50 Х 3.10 П2 3.20
КХЛ - плей-офф 17:00 Локомотив 0 ЦСКА 0 П1 3.10 Х 3.40 П2 2.28
Германия - Бундеслига 17:00 Гёттинген 0 Баскетс Бонн 0
Италия - Серия А 17:00 Ювентус 0 Беневенто 0 П1 1.16 Х 7.80 П2 22.0
Франция - Лига 1 17:00 Брест 0 Анже 0 П1 2.60 Х 3.10 П2 3.00
Германия - Бундеслига 17:00 Фрапорт Скайла 0 Альба 0
Италия - Серия А 17:00 Сампдория 0 Торино 0 П1 2.55 Х 3.30 П2 2.90
Франция - Лига 1 17:00 Дижон 0 Реймс 0 П1 3.60 Х 3.40 П2 2.15
Германия - Бундеслига 17:00 Меди Байройт 0 Хемниц 99 0
Франция - Лига 1 17:00 Монпелье 0 Бордо 0 П1 2.15 Х 3.30 П2 3.70
Италия - Серия B 17:00 Реджина 0 Кьево 0 П1 2.90 Х 3.00 П2 2.75
Италия - Серия А 17:00 Удинезе 0 Лацио 0 П1 3.90 Х 3.40 П2 2.06
Турция - Суперлига 17:30 Каршияка 0 Анадолу Эфес 0
Германия - Бундеслига 17:30 Герта 0 Байер 0 П1 3.70 Х 3.50 П2 2.08
Португалия - Примейра 18:00 Риу Аве 0 Белененсеш 0 П1 2.07 Х 3.20 П2 4.20
Англия - Премьер-лига 18:00 Вест Хэм Юнайт 0 Арсенал 0 П1 3.30 Х 3.40 П2 2.27
21 марта 09:57

«Детройт» – «Даллас». Худобин признан первой звездой встречи

В последних пяти встречах НХЛ «Старз» одержали лишь две победы.

Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин стал первой звездой матча с «Детройт Ред Уингз» (3:0) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Отметим, что 34-летний россиянин оформил шатаут, отразив все 21 бросок по своим воротам. В общей сложности на счету вратаря 11-й «сухой» матч в рамках своих выступлений в НХЛ.

Второй звездой стал форвард «Старз» Таннер Керо, отличившийся одним голом. Тройку лучших замкнул еще один форвард команды – Тай Делландре (одна заброшенная шайба).

«Даллас» занимает шестое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 27 очков.

22 марта «Старз» сыграют дома с «Нэшвиллом».

источник: NHL (НХЛ)
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