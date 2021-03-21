Сорокин установил новый рекорд «Айлендерс» среди голкиперов-новичков по количеству побед подряд

Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин стал автором уникального достижения.
В игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфией Флайерз» (6:1) 25-летний спортсмен совершил 24 сейва из 24 возможных. Тем самым, россиянин одержал свою седьмую победу кряду в рамках НХЛ.
В нынешнем сезоне Сорокин принял участие в десяти матчах – его средний процент отраженных бросков составляет 91,5.
Клуб из Нью-Йорка набрал 44 очка и расположился на втором месте в турнирной таблице Восточного дивизиона.
23 марта «островитяне» вновь сыграют против «Филадельфии».