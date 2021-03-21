Анатолий Голышев: Дацюк сразу сказал мне, что нужно уезжать в НХЛ

Новичок клуба НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» Анатолий Голышев рассказал о беседе с Павлом Дацюком перед принятием решения об отъезде в Северную Америку. 26-летний хоккеист подписал однолетний контракт с островитянами.

«Когда я говорил, что советовался с большими хоккейными людьми, то в первую очередь имел в виду Пашу. Он мне сразу сказал, что нужно уезжать в НХЛ. Дацюк понимает, что это большой шаг вперед в плане развития. НХЛ — это не просто сильнейшая лига мира, но и хоккейная школа, где нужно постоянно учиться», — приводит слова нападающего пресс-служба НХЛ.

Добавим, что в текущем сезоне КХЛ Голышев сыграл 56 матчей, набрав 27 (12+15) очков. «Автомобилист» завершил выступления после 1/8 финала Кубка Гагарина, проиграв в серии «Авангарду».