Анатолий Голышев: Дацюк сразу сказал мне, что нужно уезжать в НХЛ

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КХЛ - плей-офф 3-й период Салават Юлаев 1 Ак Барс 2 П1 2.50 Х 3.70 П2 2.60
Франция - Лига 1 2-й тайм, 72' Страсбург 1 Ланс 2 П1 19.0 Х 5.40 П2 1.24
Турция - Суперлига 3-я четверть Газиантеп 51 Петким Спор 38
Германия - Бундеслига перерыв Хоффенхайм 1 Майнц 2 П1 6.60 Х 4.10 П2 1.50
Германия - Вторая Бундеслига перерыв Гройтер Фюрт 1 Нюрнберг 0
Германия - Вторая Бундеслига перерыв Вюрцбургер Кик 1 Ян 0
Германия - Вторая Бундеслига перерыв Оснабрюк 0 Санкт-Паули 0 П1 3.50 Х 2.45 П2 2.75
Турция - Суперлига 1-й тайм, 27' Денизлиспор 0 Истанбул Башак 0 П1 3.80 Х 3.20 П2 2.00
Испания - Примера 1-й тайм, 28' Хетафе 0 Эльче 1 П1 4.70 Х 3.10 П2 1.90
Кубок Англии не начался Челси 0 Шеффилд Юнайте 0 П1 1.27 Х 6.50 П2 10.0
Германия - Бундеслига 17:00 Меди Байройт 0 Хемниц 99 0
Франция - Лига 1 17:00 Монпелье 0 Бордо 0 П1 2.15 Х 3.30 П2 3.70
Италия - Серия B 17:00 Реджина 0 Кьево 0 П1 2.90 Х 2.80 П2 2.90
Франция - Лига 1 17:00 Брест 0 Анже 0 П1 2.55 Х 3.20 П2 3.00
Италия - Серия А 17:00 Ювентус 0 Беневенто 0 П1 1.14 Х 8.70 П2 23.0
Франция - Лига 1 17:00 Нант 0 Лорьян 0 П1 2.32 Х 3.20 П2 3.40
Италия - Серия А 17:00 Сампдория 0 Торино 0 П1 2.60 Х 3.30 П2 2.85
Германия - Бундеслига 17:00 Фрапорт Скайла 0 Альба 0
Франция - Лига 1 17:00 Дижон 0 Реймс 0 П1 3.60 Х 3.30 П2 2.18
Италия - Серия А 17:00 Удинезе 0 Лацио 0 П1 3.90 Х 3.30 П2 2.10
КХЛ - плей-офф 17:00 Локомотив 0 ЦСКА 0 П1 2.90 Х 3.50 П2 2.40
Германия - Бундеслига 17:00 Гёттинген 0 Баскетс Бонн 0
Германия - Бундеслига 17:30 Герта 0 Байер 0 П1 3.60 Х 3.60 П2 2.07
Турция - Суперлига 17:30 Каршияка 0 Анадолу Эфес 0
Англия - Премьер-лига 18:00 Вест Хэм Юнайт 0 Арсенал 0 П1 3.50 Х 3.50 П2 2.15
Португалия - Примейра 18:00 Риу Аве 0 Белененсеш 0 П1 2.06 Х 3.10 П2 4.30
Испания - Примера 18:15 Валенсия 0 Гранада 0 П1 2.02 Х 3.50 П2 3.90
Испания - Примера 18:15 Вильярреал 0 Кадис 0 П1 1.46 Х 4.50 П2 7.70
Италия - Серия А 19:00 Кремона 0 Тревизо 0
Турция - Суперлига 19:00 Бешикташ 0 Фенербахче 0 П1 2.18 Х 3.60 П2 3.30
21 марта 15:09
автор: Александр Поволоцкий

Анатолий Голышев: Дацюк сразу сказал мне, что нужно уезжать в НХЛ

Права на хоккеиста в КХЛ сохраняются за екатеринбургским «Автомобилистом».

Новичок клуба НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» Анатолий Голышев рассказал о беседе с Павлом Дацюком перед принятием решения об отъезде в Северную Америку. 26-летний хоккеист подписал однолетний контракт с островитянами.

«Когда я говорил, что советовался с большими хоккейными людьми, то в первую очередь имел в виду Пашу. Он мне сразу сказал, что нужно уезжать в НХЛ. Дацюк понимает, что это большой шаг вперед в плане развития. НХЛ — это не просто сильнейшая лига мира, но и хоккейная школа, где нужно постоянно учиться», — приводит слова нападающего пресс-служба НХЛ.

Добавим, что в текущем сезоне КХЛ Голышев сыграл 56 матчей, набрав 27 (12+15) очков. «Автомобилист» завершил выступления после 1/8 финала Кубка Гагарина, проиграв в серии «Авангарду».

источник: NHL (НХЛ)
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