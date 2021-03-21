Дмитрий Квартальнов стал третьим тренером в истории КХЛ, проведшим в плей-офф 100 и более матчей

В Уфе проходит третий матч серии полуфинала Восточной конференции Кубка Гагарина между метсным клубом «Салават Юлаев» и казанский «Ак Барс». Идет третий период, счет — 2:1 в пользу гостей.

Для наставника «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова этот матч стал 100-м за карьеру в плей-офф лиги. Главный тренер казанского клуба уступает по количеству игр в Кубке Гагарина лишь Олегу Знарку (120) и Зинэтуле Билялетдинову (117).

Дмитрий Квартальнов за свою тренерскую возглавлял в плей-офф также череповецкую «Северсталь», новосибирскую «Сибирь», московский ЦСКА и ярославский «Локомотив».