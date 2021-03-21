Никита Черепанов: Продолжение серии с ЦСКА обещает быть захватывающим

Защитник ярославского «Локомотива» Никита Черепанов поделился мнением о полуфинальной серии Западной конференции.

— Все идет к тому, что «Арена-2000» в Ярославле, домашний стадион «Локомотива», будет заполнена на 75%, это вдохновит вашу команду на подвиги?

— Безусловно! Хоккей в Ярославле любят и почитают. Мой родной город — это суперхоккейная столица России, и поддержка болельщиков всегда ощущается на 200%.

— Какое впечатление за эти два матча произвел на вас ЦСКА?

— Очень организованная команда, с которой будет тяжело играть. Армейцы — интересные и достойные соперники. Продолжение серии обещает быть захватывающим, — передают слова хоккеиста «Известия».

Напомним, что счет в серии между армейцами и железнодорожниками после двух матчей 1-1.