Хартли призывает россиян сделать вакцину от коронавируса

Боб Хартли, возглавляющий клуб КХЛ «Авангард», высказался о ситуации с распространением коронавируса. Наставник отметил, что необходимо сделать прививку, чтобы вернуться к нормальному образу жизни.

- Весь мир теперь знает это слово: «коронавирус». Это опасный и коварный противник. Противник, который кардинально изменил нашу жизнь и захватил всю планету. Нам всем пришлось нелегко: игрокам, тренерам и, главное, вам — нашим фанатам. Но постепенно мы возвращаемся в игру — и все благодаря одному маленькому уколу, точнее, двум.

Мне 60. Да, я знаю, что выгляжу моложе. Я прошёл вакцинацию и готов вернуться к привычной жизни. Пожалуйста, не сомневайтесь, пройдите вакцинацию. С нетерпением ждем вас на матчах «ястребов»! – сказал Хартли в эфире RT.

Омский «Авангард» в полуфинале Восточной конференции играет с магнитогорским «Металлург». Счет после двух матчей серии 1-1.