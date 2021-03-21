ЦСКА победил «Локомотив» в третьем матче и вышел вперед в серии

ЦСКА победил ярославский «Локомотив» в третьем матче полуфинала Западной конференции - 2:1 и повел в серии с аналогичным счетом.
Первый тайм завершился в пользу армейского клуба, единственную шайбу периода забил россиянин Константин Окулов (11 минута).
Второй тайм обошелся без заброшенных шайб. А в начале третьего счет сравнял нападающий «Локомотива» Павел Тютнев (45), в итоге победителя определял овертайм.
В дополнительное время решающую шайбу забросил нападающий армейцев Антон Слепышев (62)
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