Игорь Никитин: Иногда играли в откат, потому что не всегда успевали перестраиваться

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал результат третьего матча полуфинала Западной конференции против ярославского «Локомотива» (2:1ОТ).

- На овертайм была установка – играть в свой хоккей. Не было задания забить быстрый гол. Овертайм – дело специфическое.

Какой была установка на матч? Оставим это в раздевалке. «Локомотив» заставлял нас обороняться – против нас играла хорошая команда. Мы иногда играли в откат, потому что не всегда успевали перестраиваться. Это хоккей – кто-то атакует, а кто-то обороняется, - цитирует Никитина пресс-служба ЦСКА.

Московский клуб ведет в серии 2-1. Четвертый матч пройдет 23 марта в Ярославле.