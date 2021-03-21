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21 марта 21:28
автор: Виктор Шарафудинов

Андрей Скабелка: Было преимущество в третьем периоде. Жаль, что воспользовались им только один раз

«Локомотив» уступил дома ЦСКА по итогам овертайма в третьей игре полуфинала Западной конференции.

Главный тренер ярославского «Локомотива» Андрей Скабелка ответил на вопросы журналистов после сегодняшней встречи Кубка Гагарина против ЦСКА.

- Отличный по накалу матч, – цитирует пресс-конференцию Скабелки официальный сайт ярославского клуба. – Я думаю, была равная игра. В третьем периоде мы владели преимуществом. Жаль, что воспользовались им только один раз. Готовимся к следующему матчу.

- Когда во втором раунде в полную силу заиграют легионеры Петерссон и Ландер?

- Соперники не дают им играть с полную силу.

- В первом матче был хит Марченко на Светлакове, сегодня хит Кемпе на Черепанове. Как вы считаете, это нормальные силовые приемы для плей-офф или это грязь?

- Конечно, это грязь. Это не хит, это грязный прием.

- Вы удивились тому, что когда Беляева в конце основного времени «срубили», не было удаления? Как арбитры оценили этот эпизод? Как вам со скамейки он виделся?

- Арбитры оценили, что соперник блокировал шайбу. Я не могу прокомментировать это решение. Матч прошел.

- Не считаете, что это был матч упущенных возможностей?

- Да, мы здорово провели третий период. Жаль, что забросили только одну шайбу. Нужно одержать четыре победы в серии.

Железнодорожники отыгрались в третьем периоде благодаря голу Павла Тютнева, однако гол Антона Слепышева принес победу московскому клубу (2:1). Теперь ЦСКА ведет в серии 2-1. Четвертый матч пройдет в Ярославле 23 марта.

источник: ХК «Локомотив»
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