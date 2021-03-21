Андрей Скабелка: Было преимущество в третьем периоде. Жаль, что воспользовались им только один раз

Главный тренер ярославского «Локомотива» Андрей Скабелка ответил на вопросы журналистов после сегодняшней встречи Кубка Гагарина против ЦСКА.

- Отличный по накалу матч, – цитирует пресс-конференцию Скабелки официальный сайт ярославского клуба. – Я думаю, была равная игра. В третьем периоде мы владели преимуществом. Жаль, что воспользовались им только один раз. Готовимся к следующему матчу.

- Когда во втором раунде в полную силу заиграют легионеры Петерссон и Ландер?

- Соперники не дают им играть с полную силу.

- В первом матче был хит Марченко на Светлакове, сегодня хит Кемпе на Черепанове. Как вы считаете, это нормальные силовые приемы для плей-офф или это грязь?