«Питтсбург» на своем льду уступил «Нью-Джерси» по итогам овертайма

В регулярном чемпионате НХЛ «Питтсбург» на своем льду уступил «Нью-Джерси» со счетом 1:2 по итогам овертайма.
На четвертой минуте Сидни Кросби вывел хозяев вперед, забросив кистевым броском свою 12-ю шайбу в сезоне.
Отыгрались «Девилз» на 25-й минуте благодаря голу финна Сами Ватанена, а два очка «Нью-Джерси» принес шведского форварда Йеспера Братта на третьей минуте овертайма.
Российский форвард «Пингвингз» Евгений Малкин участие в матче не принимал. За «Девилз» играли двое легионеров из России: защитник Дмитрий Куликов и нападающий Михаил Мальцев.
«Питтсбург» занимает третье место в Восточном дивизионе, набрав 40 очков в 32 играх.