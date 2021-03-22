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22 марта 01:47
автор: Виктор Шарафудинов

«Флорида» с Бобровским в воротах проиграла «Тампе»

«Молнии» и «пантеры» занимают два первых места в Центральном дивизионе.

В регулярном чемпионате НХЛ «Тампа-Бэй» на своем льду обыграла «Флориду» с результатом 5:3 (1:1, 1:1, 3:1).

Картер Верхеге вывел гостей вперед на 4-й минуте, но уже 32 секунды спустя счет сравнял Янни Гурд.

Во втором периоде соперники вновь обменялись голами, но на сей раз первой забросила «Тампа». На 32-й минуте Алекс Киллорн исполнил точный кистевой бросок, а на 39-й Густав Форслинг сделал счет 2:2.

Третий обмен шайбами состоялся в третьем периоде. На 46-й минуте Матье Жозеф вывел «молний» вперед, а на 47-й равновесие восстановил Патрик Хорнквист, реализовав большинство.

Тем не менее, два очка все-таки досталась обладателям Кубка Стэнли. На 51-й минуте Тайлер Джонсон в большинстве стал автором победного гола «Тампы».

За 15 секунд до конца основного времени итоговый счет 5:3 установил Брэйден Пойнт, направив шайбу в пустые ворота.

За «Лайтнинг» в этой встрече играл российский защитник Михаил Сергачев, а голкипер Андрей Василевский наблюдал за игрой в качестве запасного, уступив место в воротах своему дублеру канадцу Кертису Макэлхинни.

За «Флориду» полный матч отыграл российский вратарь Сергей Бобровский, отразив 19 бросков из 23.

Одержав четыре победы подряд, «Тампа» набрала 48 очков в 31 встрече и лидирует в Центральном дивизионе.
«Флорида» занимает второе место, имея 44 очка после 31 игры.

В ночь с 23 на 24 декабря по московскому времени состоятся матчи «Даллас» – «Тампа-Бэй» и «Чикаго» – «Тампа».

источник: «Советский спорт»
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