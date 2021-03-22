«Флорида» с Бобровским в воротах проиграла «Тампе»

В регулярном чемпионате НХЛ «Тампа-Бэй» на своем льду обыграла «Флориду» с результатом 5:3 (1:1, 1:1, 3:1).

Картер Верхеге вывел гостей вперед на 4-й минуте, но уже 32 секунды спустя счет сравнял Янни Гурд.

Во втором периоде соперники вновь обменялись голами, но на сей раз первой забросила «Тампа». На 32-й минуте Алекс Киллорн исполнил точный кистевой бросок, а на 39-й Густав Форслинг сделал счет 2:2.

Третий обмен шайбами состоялся в третьем периоде. На 46-й минуте Матье Жозеф вывел «молний» вперед, а на 47-й равновесие восстановил Патрик Хорнквист, реализовав большинство.

Тем не менее, два очка все-таки досталась обладателям Кубка Стэнли. На 51-й минуте Тайлер Джонсон в большинстве стал автором победного гола «Тампы».