«Даллас» без Радулова проиграл «Нэшвиллу» в серии буллитов

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Даллас» – «Нэшвилл» завершился в пользу гостей, добывших победу в серии буллитов – 4:3 Б.

Автором решающего броска стал Калле Йернкрок. Также отличились Райан Джохансен, Филип Форсберг и Ээли Толванен. У «звезд» по шайбе забросили Ретт Гарднер, Радек Факса и Тай Делландреа.

Российский голкипер «Далласа» Антон Худобин отразил 19 бросков из 22, а также три послематчевых буллита. Его партнер по команде – нападающий Денис Гурьянов нанес два броска за 19 минут и 36 секунд, а форвард «Старз» Александр Радулов пропустил встречу.

К слову, другой хоккеист из РФ – нападающий «хищников» Яков Тренин провел на льду 12 минут и 3 секунды, нанес один бросок в створ и покинул площадку с показателем полезности «-1».

Таким образом, «Даллас» уступил в третий раз за последние четыре встречи, а «Предаторз» одержали третью победу в четырех матчах.