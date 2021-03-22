Антон Слепышев: «Локомотив» переигрывал ЦСКА во втором периоде

Форвард московского ЦСКА Антон Слепышев дал комментарий пресс-службе КХЛ после победы над «Локомотивом» в третьем матче серии 1/2 финала Западной конференции.

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:1, а Слепышев стал автором победного гола.

«Была тяжелая, вязкая игра до ошибки. Мы вели в счете, и все равно Ярославль сравнял, и владел инициативой.

Второй период мы не то чтобы проспали, но «Локомотив» нас переигрывал», – сказал хоккеист.

Добавим, что в данный момент армейцы лидируют в серии со счетом 2-1. Четвертый матч команды проведут 23 марта в Ярославле.