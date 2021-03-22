Вратарь «Салавата Юлаева» уедет в Северную Америку по окончании сезона в КХЛ

Вратарь клуба КХЛ «Салават Юлаев» Даниил Тарасов отправится по окончании сезона в Северную Америку, информирует The Athletic.

Сообщается, что 20-летний голкипер будет выступать в АХЛ за «Кливленд» - фарм-клуб «Коламбус Блю Джекетс». В текущем сезоне Тарасов провел шестнадцать матчей в регулярном чемпионате, одержав одиннадцать побед. В среднем вратарь отражал 92,5% бросков при коэффициенте надежности 2,07.

В плей-офф Тарасов сыграл один матч против «Ак Барса», выйдя на замену и отразив все девять бросков.