Гомоляко - Хартли: Ему самому нужно обратиться в «Мосфильм»

Спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Гомоляко прокомментировал высказывание главного тренера «Авангарда» Боба Хартли.

«Хартли на послематчевой пресс-конференции отправил Чибисова «в Голливуд» за эпизод с Готовцем? Хартли действительно был неправ. СДК всё совершенно правильно решил, и по видео заметно, что подсечка была по двум ногам. Что касается Голливуда, то это не для нашей команды. Мы и по первой серии видели, что у нас никто не падает и никто не притворяется — у нас в команде одни мужики. Симуляция — это не к нашей команде сто процентов. А что касается Хартли, то ему самому, наверное, нужно обратиться в Мосфильм, потому что есть игроки, которые у него просто падают из-за любого прикосновения», — приводит слова Гомоляко пресс-служба «Металлурга».

Добавим, что арбитры наказали хоккеиста омского клуба Готовца большим штрафом 5+20 за подножку форварду магнитогорской команды.

Счет в серии полуфинала Восточной конференции Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Авангардом» 1-1. Третий матч пройдет 22 марта в Магнитогорске.