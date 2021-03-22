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22 марта 15:21
автор: Александр Поволоцкий

«Ак Барс» - о поведении болельщиков во время гимна Башкирии: Это не спланированная акция. Сожалеем

Ранее Всемирный курултай башкир попросил руководство КХЛ провести расследование по поводу поведения фанатов.

Казанский «Ак Барс» на официальной странице в инстаграме прокомментировал срыв своими болельщиками живого исполнения гимна Башкирии на гостевом матче серии плей-офф с «Салаватом Юлаевым».

«Вчерашний эпизод с кричалкой фанатов «Ак Барса» во время гимна Башкортостана — это недоразумение, а не спланированная акция. Музыка отключилась, и наши болельщики начали скандировать название своей команды перед началом матча, посчитав, что случилась техническая заминка. Мы сожалеем о случившемся и призываем не создавать конфликт. В «Ак Барсе» уважают традиции и культуру наших соседей. Татарстан и Башкортостан — братские республики» , — говорится в сообщении.

Добавим, что «Ак Барс» ведет со счетом 3-0 в полуфинальной серии Восточной конференции. Четвертый матч пройдет 23 марта в Уфе.

Подробнее на «Чемпионате»:прокомментировал поведение болельщиков на матче серии плей-офф с «Салаватом Юлаевым». Фанаты гостевой команды сорвали живое исполнение гимна Башкирии на «Уфа-Арене».

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