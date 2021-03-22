Кравцов прошел карантин и готов тренироваться с «Рейнджерс»

Российский хоккеист Виталий Кравцов готов принять участие в тренировках и матчах «Нью-Йорк Рейнджерс» уже во вторник, 23 марта. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сегодня 21-летний нападающий пройдет кардиологический скрининг. Его проводят в рамках антикоронавирусного протокола. Ранее у Кравцова завершился семидневный карантин.

В текущем чемпионате КХЛ форвард провел 54 матча, в которых набрал 4 (2+2) очка.

23 марта «Нью-Йорк Рейнджерс» сыграет дома против «Баффало».