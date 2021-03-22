«Авангард» обыграл на выезде «Металлург» и вышел вперед в серии (видео)

Омский «Авангард» переиграл в Магнитогорске местный «Металлург» в третьем матче полуфинальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина со счетом 3:0.
В середине первого периода отличился нападающий гостей Зернов. На 49-й минуте шайбу в ворота Олкинуоры забросил американский форвард ястребов Буше. Точку в матче поставил Чинахов, забив в пустые ворота.
«Авангард» ведет в серии 2-1. Четвертый матч пройдет 24 марта в Магнитогорске.
КХЛ
Восточная конференция
1/2 финала
3-й матч
«Металлург» (Магнитогорск) - «Авангард» (Омск) - 0:3 (0:1, 0:0, 0:2).