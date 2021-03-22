Боб Хартли: Сегодняшняя победа над «Металлургом» – один из лучших матчей «Авангарда» в этом сезоне

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал победу своей команды над «Металлургом» (3:0) в третьем матче полуфинальной серии Восточной конференции.

Отметим, что в составе омского клуба шайбы забросили Денис Зернов (12-я минута), Рид Буше (50) и Егор Чинахов (58).

– Сегодня у нас отлично сыграли все четыре звена, это была настоящая командная работа, отлично сыграл вратарь. Сегодня мы показали один из лучших матчей в сезоне, даже, наверное, лучший. Мы хорошо работали, действовали с шайбой, принимали грамотные решения и отлично смотрелись, – цитирует Хартли пресс-служба магнитогорцев.

После трех матчей «Авангард» ведет в серии со счетом 2-1. Следующая встреча между коллективами состоится 24 марта в Магнитогорске. Начало игры – в 17:00 мск.