Илья Воробьев: Надеюсь, что в следующей игре с «Авангардом» мы улучшим реализацию своих моментов

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев подвел итоги третьего матча с «Авангардом» (0:3) в рамках полуфинальной серии Восточной конференции.

– Не нашли путь к воротам. Если не забиваешь ни одного гола, невозможно выиграть. Серия до четырех побед, готовимся к следующей игре. Сегодня соперник блокировал много наших бросков, а когда ты лидируешь в счете, легче играть на результат. Что нужно менять перед следующей игрой? Реализация моментов – самое главное. Остальное – посмотрим на видео, – цитирует Воробьева клубная пресс-служба магнитогорцев.

После трех матчей «Авангард» ведет в серии со счетом 2-1. Следующая встреча между коллективами состоится 24 марта в Магнитогорске. Начало игры – в 17:00 мск.