СКА в овертайме обыграл «Динамо» и вышел вперед в серии (видео)

В третьей игре полуфинала Западной конференции московское «Динамо» на своем льду уступило СКА с результатом 2:3 по итогам овертайма (0:1, 1:1, 1:0, 0:1).

Счет в серии 2-1 в пользу клуба из Санкт-Петербурга.

К середине основного времени армейцы вели 2:0. На 5-й минуте Василий Подколзин отличился в формате четыре на четыре, а на 27-й ворота Александра Еременко поразил Антон Бурдасов.

Далее динамовцам удалось отыграться. На 33-й минуте Дмитрий Яшкин реализовал большинство, а на 44-й автором заброшенной шайбы стал Иван Игумнов.

Тем не менее, СКА одержал вторую победу в серии. На третьей минуте овертайма отличился Владислав Каменев.