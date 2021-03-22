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СКА в овертайме обыграл «Динамо» и вышел вперед в серии (видео)
22 марта 22:10
автор: Виктор Шарафудинов

СКА в овертайме обыграл «Динамо» и вышел вперед в серии (видео)

Следующая встреча пройдет 24 марта в Москве.

В третьей игре полуфинала Западной конференции московское «Динамо» на своем льду уступило СКА с результатом 2:3 по итогам овертайма (0:1, 1:1, 1:0, 0:1).

Счет в серии 2-1 в пользу клуба из Санкт-Петербурга.

К середине основного времени армейцы вели 2:0. На 5-й минуте Василий Подколзин отличился в формате четыре на четыре, а на 27-й ворота Александра Еременко поразил Антон Бурдасов.

Далее динамовцам удалось отыграться. На 33-й минуте Дмитрий Яшкин реализовал большинство, а на 44-й автором заброшенной шайбы стал Иван Игумнов.

Тем не менее, СКА одержал вторую победу в серии. На третьей минуте овертайма отличился Владислав Каменев.

24 марта «Динамо» вновь примет СКА на своем льду, а 26 марта соперники встретятся в Санкт-Петербурге.

Кубок Гагарина

Западная конференция

1/2 финала. 3-й матч

«Динамо» (Москва) – СКА (Санкт-Петербург) – 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:1, 0:1)

Голы: 0:1 – Подколзин (Морозов) – 04:15 (4x4)

0:2 – Бурдасов (Фантенберг, Ткачев) – 26:15

1:2 – Яшкин (Чайковски, Сергеев) – 32:05 (5x4)

2:2 – Игумнов (Сергеев) – 43:48

2:3 – Каменев (Швец-Роговой) – 62:27.

Вратари: Еременко – Хелльберг.

Счет в серии: 1-2

источник: «Советский спорт»
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