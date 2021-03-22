Владимир Крикунов: Вылезли с 0:2, но пропустили необязательную контратаку и проиграли

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал поражение своей команды в третьем матче полуфинала Западной конференции против СКА.

Динамовцы отыгрались с 0:2 в основное время, но пропустили решающую шайбу уже на третьей минуте овертайма.

«Много говорить нечего, – цитирует Крикунова пресс-служба «Динамо». – Ребята старались, вылезли с 0:2, но пропустили контратаку необязательную и проиграли игру. Готовимся дальше. Секундная расслабленность стоила нам победы.

Почему Еременко сегодня вышел играть? Бочаров сыграл две игры. Надо было ему передохнуть».

Четвертый матч серии пройдет в Москве 24 марта, а 26 марта соперники сыграют в Санкт-Петербурге.