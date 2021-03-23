«Миннесота» с Капризовым обыграла «Анахайм»

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» – «Анахайм» завершился в пользу хозяев – 2:1.

В их составе по шайбе забросили Райана Сутера и Ника Бьюгстада. У проигравших отличился Трой Терри.

Российский нападающий «дикарей» Кирилл Капризов очков не набрал, завершив поединок с показателем полезности «-1».

Таким образом, его команда прервала серию из двух поражений кряду, а «Дакс» уступили во второй игре подряд.

Добавим, что 25 марта команды сыграют еще один матч. Встреча пройдет на домашней арене «Миннесоты» и стартует в 00.30 мск.