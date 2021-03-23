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23 марта 06:06
автор: Артур Гичунцев

«Миннесота» с Капризовым обыграла «Анахайм»

Встреча прошла на домашней арене «дикарей».

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» – «Анахайм» завершился в пользу хозяев – 2:1.

В их составе по шайбе забросили Райана Сутера и Ника Бьюгстада. У проигравших отличился Трой Терри.

Российский нападающий «дикарей» Кирилл Капризов очков не набрал, завершив поединок с показателем полезности «-1».

Таким образом, его команда прервала серию из двух поражений кряду, а «Дакс» уступили во второй игре подряд.

Добавим, что 25 марта команды сыграют еще один матч. Встреча пройдет на домашней арене «Миннесоты» и стартует в 00.30 мск.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» – «Анахайм» – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Голы:

0:1 – 25 Терри ()

1:1 – 36 Сутер (Сперджен, Хартман)

2:1 – 43 Бьюгстэд (Штурм, Соуси)

Вратари: Тэлбот 24/25 – Миллер 21/23.

источник: «Советский спорт»
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