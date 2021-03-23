«Рейнджерс» добыли победу над «Баффало», Панарин оформил ассистентский хет-трик

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» – «Баффало» завершился в пользу хозяев – 5:3.

В их составе по дублю оформили Каапо Какко и Крис Крайдер. Еще одну шайбу забросил Адам Фокс. У проигравших отличились Расмус Асплунд, Дилан Козенс и Джефф Скиннер.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отдал три голевых паса, а его соотечественник и партнер по команде – форвард Павел Бучневич отметился результативным пасом.

Таким образом, «рейнджеры» одержали вторую победу кряду, а «Сэйбрз» потерпели 14-е поражение подряд.

26 марта команда Панарина отправится в гости к «Филадельфии», а «Баффало» днем ранее сыграет на выезде с «Питтсбургом».