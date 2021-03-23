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23 марта 06:42
автор: Артур Гичунцев

36 сэйвов Сорокина помогли «Айлендерс» переиграть «Филадельфию»

Встреча прошла на домашней арене «летчиков».

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия» – «Айлендерс» завершился в пользу гостей, добывший победу в овертайме – 2:1.

Автором решающей шайбы стал Энтони Бовиллье. Также отличился Оливер Вальстрем. У «летчиков» это сделал Оскар Линдблом.

Российский голкипер «островитян» Семен Варламов пропустил поединок, а место в воротах занял его соотечественник – Илья Сорокин, отразивший 36 бросков из 37.

Добавим, что другой хоккеист из РФ – защитник «Флайерз» Иван Проворов очков не набрал. В его активе показатель полезности «-1».

Таким образом, «Айлендерс» выиграли второй матч кряду, а «Филадельфия» уступила во второй игре подряд.

24 марта команда Сорокина сыграет в гостях с «Бостоном», а «летчики» в тот же день примут «Нью-Джерси».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Филадельфия» – «Айлендерс» – 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы:

1:0 – 32 Линдблум (Ворачек, Жиру)

1:1 – 44 Вальстром (Пажо, Пелек)

1:2 – 63 Бовилье (Пажо)

Вратари: Б.Эллиотт 18/20 – Сорокин 36/37.

источник: «Советский спорт»
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