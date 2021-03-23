36 сэйвов Сорокина помогли «Айлендерс» переиграть «Филадельфию»

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия» – «Айлендерс» завершился в пользу гостей, добывший победу в овертайме – 2:1.

Автором решающей шайбы стал Энтони Бовиллье. Также отличился Оливер Вальстрем. У «летчиков» это сделал Оскар Линдблом.

Российский голкипер «островитян» Семен Варламов пропустил поединок, а место в воротах занял его соотечественник – Илья Сорокин, отразивший 36 бросков из 37.

Добавим, что другой хоккеист из РФ – защитник «Флайерз» Иван Проворов очков не набрал. В его активе показатель полезности «-1».

Таким образом, «Айлендерс» выиграли второй матч кряду, а «Филадельфия» уступила во второй игре подряд.