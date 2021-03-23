«Колорадо» выиграл седьмой матч кряду, одолев «Аризону», у Ничушкина два голевых паса

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Аризона» – «Колорадо» завершился в пользу гостей – 5:1.

В их составе дубль оформил Йоонас Донской. Также отличились Пьер-Эдуар Белльмар, Микко Рантанен и Назем Кадри. У проигравших единственную шайбу забросил Оливер Экман-Ларссон.

Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин оформил ассистентский дубль, а его соотечественник – защитник «Койотс» Илья Любушкин завершил игру без набранных очков.

Таким образом, «Колорадо» одержали седьмую победу кряду, а «Койотс» проиграли в шестой раз за последние семь матчей.

Добавим, что 24 марта командам предстоит еще одна игра. Встреча пройдет на домашней арене «Аризоны» и начнется в 05.00 мск.