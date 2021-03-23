Передача Тарасенко не спасла «Сент-Луис» от поражения в матче с «Вегасом»

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис» – «Вегас» завершился в пользу гостей – 5:1.

В их составе отличились Марк Стоун (дубль), Жонатан Маршессо, Киган Колесар и Вильям Карлссон. У «Блюз» единственную шайбу забросил Винс Данн, а в качестве ассистента выступил российский форвард Владимир Тарасенко, в активе которого также три броска и показатель полезности «-1».

Таким образом, его команда потерпела шестое поражение в 10 последних матчах, а «Голден Найтс» одержали седьмую победу при таком же количестве сыгранных встреч.

Добавим, что 26 марта «Сент-Луис» сыграет с «Миннесотой», а «рыцари» днем позже встретятся с «Колорадо».

НХЛ. Регулярный чемпионат