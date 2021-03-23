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КХЛ - плей-офф 17:00 Салават Юлаев 0 Ак Барс 0 П1 2.50 Х 3.60 П2 2.65
КХЛ - плей-офф 19:30 Локомотив 0 ЦСКА 0 П1 2.80 Х 3.40 П2 2.47
Еврокубок 20:00 Монако 0 Будучность 0 П1 1.30 П2 3.50
Германия - Бундеслига 20:30 Гамбург Тауэрс 0 Альба 0
Германия - Бундеслига 21:00 Бавария 0 Миттельдойчер 0
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23 марта 12:56
автор: Виктор Шарафудинов

Оберг и Майоров покинут «Трактор»

Челябинский клуб вылетел из Кубка Гагарина уже в первом раунде, уступив в пяти матчах «Салавату Юлаеву».

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин на специальной пресс-конференции рассказал об изменениях, которые произойдут в команде и тренерском штабе.

Как сообщает официальный сайт КХЛ, «Трактор» не будет предлагать новые контракты нападающим Понтусу Обергу и Максиму Майорову. Тренерский штаб покинет Равиль Гусманов, и сейчас рассматривается несколько кандидатов на должность ассистента главного тренера, в том числе Виталий Ячменев, который ранее уже работал в клубе.

В нынешнем сезоне «Трактор» под руководством Анвара Гатиятулина занял пятое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, в первом раунде Кубка Гагарина челябинская команда уступили 1-4 «Салавату Юлаеву».

Бывший нападающий «Нэшвилла», «Анахайма» и нескольких других клубов НХЛ Понтус Оберг отыграл в «Тракторе» один сезон. Швед набрал 23 очка (10+23) в 49 матчах регулярного чемпионата, однако не отметился результативными действиями в пяти играх плей-офф.

31-летний Максим Майоров начинал сезон в «Спартаке», а за «Трактор» провел 10 матчей в регулярном чемпионате, сделав две голевые передачи.

источник: КХЛ
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