Оберг и Майоров покинут «Трактор»

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин на специальной пресс-конференции рассказал об изменениях, которые произойдут в команде и тренерском штабе.

Как сообщает официальный сайт КХЛ, «Трактор» не будет предлагать новые контракты нападающим Понтусу Обергу и Максиму Майорову. Тренерский штаб покинет Равиль Гусманов, и сейчас рассматривается несколько кандидатов на должность ассистента главного тренера, в том числе Виталий Ячменев, который ранее уже работал в клубе.

В нынешнем сезоне «Трактор» под руководством Анвара Гатиятулина занял пятое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, в первом раунде Кубка Гагарина челябинская команда уступили 1-4 «Салавату Юлаеву».

Бывший нападающий «Нэшвилла», «Анахайма» и нескольких других клубов НХЛ Понтус Оберг отыграл в «Тракторе» один сезон. Швед набрал 23 очка (10+23) в 49 матчах регулярного чемпионата, однако не отметился результативными действиями в пяти играх плей-офф.

31-летний Максим Майоров начинал сезон в «Спартаке», а за «Трактор» провел 10 матчей в регулярном чемпионате, сделав две голевые передачи.