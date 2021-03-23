«Ак Барс» в четвертый раз подряд обыграл «Салават Юлаев» и вышел в финал Восточной конференции

В четвертом матче серии полуфинала Восточной конференции «Салават Юлаев» на своей площадке вновь проиграл «Ак Барсу». Итоговый результат – 2:3 (0:0, 0:2, 2:1).

На 37-й минуте Кирилл Петров открыл счет, а на 38-й Дмитрий Воронков переправил шайбу в сетку ворот Юхи Метсолы после передачи Александра Бурмистрова.

В начале третьего периода на 42-й минуте автором третьего гола «Ак Барса» стал Станислав Галиев, и после этого главный тренер «Салавата» Томи Ламса заменил финского вратаря на Даниила Тарасова.

Далее «Салавату» удалось сократить отставание до минимума. На 56-й минуте счет «размочил» Джефф Плэтт, а 46 секунд спустя шайбу в ворота Адама Рейдеборна после замены вратаря на шестого полевого игрока переправил Александр Кадейкин.

Казанский клуб выиграл серию 4-0.