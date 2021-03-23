«Салават Юлаев» впервые в истории вылетел из Кубка Гагарина, не выиграв ни одного матча в серии

«Салават Юлаев» под руководством финского тренера Томи Ламса установил клубный антирекорд.

Впервые за все время выступлений в КХЛ команда из Уфы вылетела из Кубка Гагарина, не выиграв ни одного матча в серии.

«Салават» уступил казанскому «Ак Барсу» с результатом 0-4.

Стоит отметить, что нападающие первого звена уфимского клуба Тему Хартикайнен, Сакари Маннинен и Маркус Гранлунд не забросили ни одной шайбы по ходу серии и лишь в концовке четвертого матча набрали по одному ассистентскому очку.