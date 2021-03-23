Дмитрий Квартальнов: Было интересно сыграть с Уфой. Сегодня мы отскочили в концовке

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов пообщался с журналистами после победы в четвертом матче полуфинала Восточной конференции против «Салавата Юлаева».

По ходу встречи казанская команда вела 3:0, но в концовке хозяевам удалось отыграть две шайбы, и «Салават» был близок к тому, чтобы перевести матч в овертайма.

«Ак Барс» удержал победный счет и выиграл серию 4-0.

«В первом периоде мы понимали, что Уфе некуда отступать, и она доминировала, – цитирует пресс-конференцию Квартальнова «РИА Новости». – Нам удался второй период, перевернули игру своими голами. Концовка, конечно... Попали под шум трибун и была приличная нервотрепка. Может, Уфе весь матч нужно было играть вшестером. Отскочили.

Серия получилась жесткой. Мы держали этот удар, и было интересно сыграть с Уфой. Все матчи были от ножа. Уфа – очень хорошая команда, и нам было непросто. Легионеры очень хорошо играли у «Салавата Юлаева». Но и мои ребята молодцы. Мы разбирали игру соперников, и мои парни выполнили все установки. Вратари играли здорово, система сработала».