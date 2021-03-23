«Локомотив» разгромил ЦСКА и сравнял счет в серии

Первый период выдался безголевым. После перерыва ярославцы с интервалом в одну минуту и девять секунд дважды огорчили гостей: за четыре с половиной минуты до конца второго игрового отрезка Артем Ильенко первым сориентировался на добивании, а затем Теему Пулккинен в похожем стиле реализовал большинство.

В заключительной двадцатиминутке точку поставил Егор Коршков, отправивший шайбу уже в пустые ворота за 30 секунд до финальной сирены.

Счет в серии стал равным - 2-2. Пятый матч состоится 25 марта в Москве.

КХЛ. Запад.

1/2 финала. 4 матч.