Артем Лукоянов: Мы выполнили свою работу на сто процентов. Сам не верил, что счет может быть таким

Форвард казанского «Ак Барса» Артем Лукоянов прокомментировал победу своей команды в полуфинальной серии Восточной конференции (4-0) над «Салаватом Юлаевым».

«Мы выполнили свою работу на сто процентов. Сам не верил, что может быть 4-0. Это показатель поставленной игры команды и выполнения работы. Отработали все смены от первой и до последней. Сейчас нужно наслаждаться и отдыхать, потому что эмоционально выплеснулись.

Разбирали первое звено, полностью игру каждого игрока «Салавата», каждую пятерку, их большинство. Это был наш главный акцент. Думаю, все правильно сделали», - приводит слова Лукоянова официальный сайт КХЛ.

Напомним, что в текущем сезоне российский нападающий провел за казанский клуб 55 матчей, набрав 16 (7+9) очков.

«Ак Барс» стал первым клубом, пробившимся в полуфинал Кубка Гагарина.