Артем Ильенко: От статистики никуда не уйдешь

«Напряжённая, хорошая игра, чем-то похожая на предыдущую. Всё решил первый гол, мы доминировали, нам нужно было забить первый гол. Подкорректировали некоторые моменты в плане дисциплины.

Если смотреть статистику, то кто забивает первую шайбу, тот и выигрывает. Но от статистики никуда не уйдёшь, важно забить первым, потому что команда играет в закрытый хоккей», - приводит слова форварда КХЛ.

Напомним, после сегодняшней победы «Локомотива» счет в серии стал равным: 2-2. Пятый матч между командами в рамках поуфинала Западной конференции состоится 25-го марта в Москве.