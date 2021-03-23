Игорь Никитин: Проиграли всю борьбу, остались практически без шайбы

Главный тренер ЦСКА дал комментарий после поражения своей команды в четвертом матче 1/2 финала Западной конференции от «Локомотива» со счетом 0:3.
«Я думаю, что «Локомотив» сегодня заслужил победу. Готовимся дальше. Неубедительная - не то что игра в атаке, мы проиграли нейтральные шайбы, всю борьбу проиграли. Все очень просто: как ты будешь играть в атаке, если ты без шайбы играешь», - приводит слова Никитина официальный сайт армейцев.
Напомним, что следующие матчи серии состоятся в Москве, первая игра запланирована 25 марта.
источник: ХК ЦСКА