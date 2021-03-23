Максим Соркин - о матче с «Локомотивом»: Проиграли большую часть стыков и нейтральных шайб

Нападающий ЦСКА Максим Соркин дал комментарий после поражения в четвертом матче 1/2 финала Западной конференции от «Локомотива» со счетом 0:3.

«Скорее всего, проиграли если не все, то большую часть стыков, нейтральных шайб. Я думаю, это было основной причиной поражения.

Что нужно сделать, чтобы победить в Москве? В первую очередь — забыть эту игру. И с чистого листа с холодной головой выйти на площадку», - приводит слова Соркина пресс-служба армейцев.

Напомним, что следующие матчи серии состоятся в Москве, первая игра пройдет 25 марта.