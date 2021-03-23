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23 марта 23:35
автор: Степан Шереметьев

Андрей Скабелка: Начало было за ЦСКА, но со второго периода мы завладели инициативой

Ярославский «Локомотив» одержал домашнюю победу над московскими армейцами (3:0) в четвертом матче 1/2 финала Западной конференции и сумели сравнять счет в серии - 2-2.

Наставник «Локомотива» Андрей Скабелка прокомментировал победу своих подопечных над ЦСКА (3:0) в четвертом матче полуфинальной серии Западной конференции.

«Очень хороший матч. Начало было за ЦСКА, они провели неплохую атаку, потом мы получили удаление. Думаю, что эти две минуты, которые мы выстояли, дали команде серьезный заряд. Неплохо у нас получался переход из обороны в атаку, позиционные атаки, ну и со второго периода мы провели много времени в зоне соперника. Хорошо нагнетали, и мало того еще и забросили хорошие шайбы.

На третий период мы попросили ребят, чтобы продолжали держать темп, переводили игру в чужую зону, но ЦСКА периодически задерживался и у нас в зоне. Тем не менее, ребята выстояли. Где-то случались ошибки, но Эдди подчищал. Готовимся к следующему матчу», - приводит слова Скабелки официальный сайт «Локомотива».

Белорусский специалист возглавляет железнодорожников с 2020 года.

Напомним, что пятая игра пройдет 25 марта в Москве, начало встречи - в 19:30 по московскому времени.

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