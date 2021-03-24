Томи Ламса: Ключевую разницу в этой серии сделала дисциплина, а не тактика

«Если говорить о первой игре, то, думаю, что наша ошибка была в том, как мы подошли к этой серии, именно к первому матчу. Однако потом, считаю, были достаточно равные игры. И если ключевые моменты выделять, это то, что мы не смогли проявить свои лучшие качества в большинстве. И, наверное, самое главное: мы давали слишком легко сопернику забивать шайбы в наши ворота. Считаю, что ключевую разницу в этой серии сделала дисциплина, а не тактика.

Это спорт и в данном случае мы должны признать, что «Ак Барс» в этот раз оказался нам не по зубам. Теперь пришло время всё проанализировать и понять, что мы делали не так. Да, легко сказать – это ошибка тренера, игрока, но сейчас как раз нужно выяснить свои слабые стороны, понять, что у нас хорошо получалось. Сейчас самое то время, чтобы это сделать», - приводит слова финского специалиста пресс-служба уфимского клуба.

Напомним, «Салават Юлаев» в полуфинальной серии Восточной конференции впервые в истории своих выступлений в плей-офф Кубка Гагарина всухую уступил казанскому «Ак Барсу» (0-4).