«Филадельфия» дома уступила «Нью-Джерси», на счету Проворова голевой пас

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» – «Нью-Джерси Дэвилз» завершился победой гостей со счетом 4:3.

У победившей команды шайбы забросили Майкл Маклауд (10-я минута), Кайл Палмьери (20), Егор Шарангович (30) и Трэвис Зейджак (40). Российский нападающий Михаил Мальцев провел на льду 14 мину 45 секунд и закончил игру с коэффициентом полезности «-1». Защитник Дмитрий Куликов отыграл 20 минут 11 секунд и также не отличился результативными действиями.

В составе соперников голы забили Шон Кутюрье (52, 59) и Джоэль Фараби. Защитник Иван Проворов стал автором результативного паса, отыграв в общей сложности 25 минут 5 секунд.

«Нью-Джерси» одержал четвертую победу в последних пяти встречах НХЛ и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 28 очков. «Филадельфия» проиграла в третьей встрече кряду – на счету команды 34 очка и промежуточная пятая строчка.

Оба коллектива проведут следующие матчи 26 марта – «Девилз» отправятся в гости к «Вашингтону», а «Флайерз» дома сыграют с «Рейнджерс».