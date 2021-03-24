«Нэшвилл» переиграл «Детройт» на своей площадке, Тренин отличился результативной передачей

Хоккеисты «Нэшвилл Предаторз» обыграли «Детройт Ред Уингз» (2:0) в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

В составе победившей команды шайбы забросили Микаэль Гранлунд (14) и Мэтью Оливье (31). Российский нападающий провел на льду 9 мину 37 секунд и стал автором результативной передачи. В нынешнем сезоне 24-летний форвард набрал 5 (2+3) очков в 22 матчах.

Нападающий соперник Владислав Наместников отыграл 12 минут 18 секунд, нанес всего один бросок в створ ворот и заработал двухминутное удаление.

«Нэшвилл» набрал 31 очко и расположился на шестом месте в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Детройт» идет на восьмой строчке с 24 очками.

26 марта коллективы проведут между собой еще один матч.