Голевая передача Задорова помогла «Чикаго» обыграть «Флориду»

«Чикаго Блэкхокс» на своей домашней площадке обыграл «Флориду Пантерз» (3:2) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

У победителей голы забили Доминик Кубалик (7-я минута), Пиус Зутер (19) и Карл Седерберг (25). Российский защитник Никита Задоров стал автором результативного паса, проведя на льду 17 минут 57 секунд – его коэффициент полезности составил «+2».

Соперник ответил точными бросками Антона Строльмана (29) и Александера Веннберга (56). Голкипер Сергей Бобровский провел всю встречу на скамейке запасных.

Отметим, что «Чикаго» смог прервать свою четырехматчевую серию без побед в чемпионате – на счету команды 35 очков и четвертое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Флорида» расположилась на третьей строчке с 44 очками.

26 марта запланирован еще один матч между коллективами.