«Тампа-Бэй» на выезде победила «Даллас», Василевский совершил 16 сейвов

«Тампа-Бэй Лайтнинг» добилась гостевой победы над «Даллас Старз» (2:1) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

У победившей команды точными бросками отличились Стивен Стэмкос (29-я минута) и Янни Гурд (33). Голкипер Андрей Василевский отразил 16 бросков из 17. Защитник Михаил Сергачев провел на льду 20 минут 36 секунд и завершил встречу коэффициентом полезности «+1». Нападающий Александр Волков отыграл 9 минут 35 секунд, однако не отличился голевыми действиями, пробив лишь один раз по воротам соперника.

В составе «Старз» единственную шайбу забросил Роопе Хинц (5). Вратарь Антон Худобин оформил 24 сейва из 26 возможных. Форвард Денис Гурьянов не набрал результативных очков, сыграв 12 минут 36 секунд.

«Тампа» одержала пятую победу кряду и продолжает возглавлять турнирную таблицу Центрального дивизиона, набрав 50 очков. У «Далласа» 28 очков и промежуточное седьмое место.

26 марта между командами состоится еще один матч.