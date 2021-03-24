ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАБиатлонФигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
КХЛ - плей-офф 17:00 Металлург Мг 0 Авангард 0 П1 2.45 Х 3.60 П2 2.70
КХЛ - плей-офф 19:30 Динамо М 0 СКА 0 П1 2.34 Х 3.60 П2 2.85
24 марта 07:10

«Тампа-Бэй» на выезде победила «Даллас», Василевский совершил 16 сейвов

«Лайтнинг» одержали пятую победу кряду в чемпионате.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» добилась гостевой победы над «Даллас Старз» (2:1) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

У победившей команды точными бросками отличились Стивен Стэмкос (29-я минута) и Янни Гурд (33). Голкипер Андрей Василевский отразил 16 бросков из 17. Защитник Михаил Сергачев провел на льду 20 минут 36 секунд и завершил встречу коэффициентом полезности «+1». Нападающий Александр Волков отыграл 9 минут 35 секунд, однако не отличился голевыми действиями, пробив лишь один раз по воротам соперника.

В составе «Старз» единственную шайбу забросил Роопе Хинц (5). Вратарь Антон Худобин оформил 24 сейва из 26 возможных. Форвард Денис Гурьянов не набрал результативных очков, сыграв 12 минут 36 секунд.

«Тампа» одержала пятую победу кряду и продолжает возглавлять турнирную таблицу Центрального дивизиона, набрав 50 очков. У «Далласа» 28 очков и промежуточное седьмое место.

26 марта между командами состоится еще один матч.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
36 сэйвов Сорокина помогли "Айлендерс" победить "Филадельфию"Российская сборная представила новую формуОпубликованы первые рендеры ноутбуков Samsung Galaxy Book Pro и Pro 360Акинфеев публично обратился к ГончаренкоАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушкиДевушку футболиста «Ростова» пристыдили за откровенное фото
Аня и Саша поспорят за трон Загитовой. Расклад и расписание ЧМ-2021 у фигуристок
«Плеймейкер» представляет чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме (24 — 28 марта). Рассказываем о турнире одиночниц.
Схватка Россия — Китай и супершанс для танцоров. Расклад и расписание ЧМ-2021 у дуэтов
«Плеймейкер» представляет чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме (24 — 28 марта). Рассказываем о турнирах спортивных пар и в танцах на льду.
Цель Коляды — бронза, Чен и Ханю — космос. Расклад и расписание ЧМ-2021 у фигуристов
«Плеймейкер» представляет чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме (24 - 28 марта). Рассказываем о турнире мужчин-одиночников.
Финита ля комедия. «Фиорентина» хочет избавиться от Кокорина
У Александра Кокорина будет новый тренер. Возможно, появится и новый клуб.
«Вряд ли Олич сразу поможет ЦСКА, если он не Гарри Поттер». Сергей Жуков — о любимом клубе
Бессменный лидер группы "Руки Вверх!" и давний болельщик ЦСКА Сергей Жуков не ждет чудес от нового главного тренера армейцев Ивицы Олича.
Реклама, хобби, указ Путина. В Англии запутались, зачем Абрамович купил «Челси»
Владелец «Челси» Роман Абрамович подал в суд на издателя книги «Люди Путина», в которой утверждается, что сделка по приобретению клуба была совершена по указанию президента России.
54 оттенка «русского футбола». Как сборная России стала чемпионом мира… по смене одежки
После презентации новой гостевой формы, которую российские футболисты будут использовать в матчах Евро, наша сборная побила свой же мировой рекорд по переменам в гардеробе.
О, счастливчик. Шоу Месси помогло жителю Реутова выиграть 4,5 миллиона рублей
Один из клиентов БК "Лига Ставок" сформировал экспресс из восьми событий, который принес ему более 4,5 млн рублей чистой прибыли.
И Месси, и Левандовски, и Мбаппе. Символическая сборная европейской футбольной недели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя в Топ-5 европейских лиг.
Олич пишем — Пирло и Игнашевич в уме. Как бы ЦСКА не наступил на туринско-автозаводские грабли
Последние тренерские новости из Италии и России только на первый взгляд не имеют между собой связи. Но на самом деле она есть.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Чем интересна Мальта, где Россия сыграет 24 марта с местной сборной

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика