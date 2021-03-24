Василевский установил новый рекорд в истории «Тампы» по числу побед подряд среди голкиперов

Российский вратарь «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский стал автором уникального достижения в истории команды.

В игре с «Далласом» (2:1) 26-летний спортсмен одержал 12-ю победу подряд в составе «молний». Таким образом, он установил новый рекорд по числу выигранных матчей кряду среди голкиперов клуба. Ранее лучшим по данному показателю был Луи Доминге, выигравший 11 игр подряд в сезоне-2018/19.

В нынешнем сезоне Василевский принял участие в 24 матчах, в которых его команда одержала 21 победу. Его средний процент отраженных бросков составляет 93,3.

«Тампа» занимает первое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 50 очков.

26 марта «Лайтнинг» вновь сыграет против «Далласа».