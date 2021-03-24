Шайба Ничушкина не помогла «Колорадо» одержать победу над «Аризоной»

«Аризона Койотис» на домашнем льду обыграла «Колорадо Эвеланш» (5:4 Б) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

В составе победителей шайбы забросили Джейкоб Чикран (2-я минута), Алекс Голигоски (5), Лоусон Круз (47), Фил Кессел (49). В серии буллитов победу «койотам» принес точный бросок Конора Гарланда. Российский защитник Илья Любушкин провел на льду 15 минут 23 секунды и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

Соперник ответил голами Габриэля Ландескога (15), Микко Рантанена (19), Натана Маккиннона (40) и Валерия Ничушкина (46). Отметим, что россиянин набрал 14 (7+7) очков в 31 матче.

«Аризона» набрала 33 очка и расположилась на пятом месте в турнирной таблице Западного дивизиона. «Колорадо» с 43 очками идет на второй строчке.

Оба коллектива проведут свои следующие матчи на домашних площадках – 26 марта «Эвеланш» сыграют против «Вегаса», а «Койотис» днем ранее встретятся с «Сан-Хосе».