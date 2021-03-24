Мать Файзутдинова обратилась к Тювилину, чей бросок привел к смерти ее сына

Елена Файзутдинова, мать погибшего на прошлой неделе хоккеиста Тимура Файзутдинова заявила, что она ни в чем не винит игрока ярославского «Локомотива» Дмитрия Тювилина.

12 марта во время матча чемпионата МХЛ «Локомотив» – «Динамо» (Санкт-Петербург) после броска Тювилина шайба попала в голову Файзутдинову. Врачи три дня боролись за жизнь Тимура, однако спасти 19-летнего хоккеиста им не удалось.

«Я бы хотела ему сказать, что ни в чем его не виню, – рассказала Елена Файзутдинова в интервью для «Комсомольской правды – Санкт-Петербург». – Ему сейчас тоже очень сложно. Я думаю, что он не виноват в этом, это случайность. Я хочу лично с ним встретиться. Я просила руководство МХЛ, чтобы они дали мне такую возможность. Но пока этого не случилось. Возможно, тут должно быть не только мое желание.

Возможно, мальчик боится посмотреть на меня. Но я поэтому и попыталась объясниться с ним. Сказать, что я никаким образом его не виню. Я хочу сказать, что он теперь должен играть за моего сына. Стать еще лучше и сильнее.

Связывались со мной следователи? Нет, мне сейчас просто не до этого. Я считаю, зачем там вообще доследственная проверка? Я считаю, что это был несчастный случай».